Friends, l'incongruenza sull'età di alcuni personaggi: scopritela

Tutti noi abbiamo quella serie che è come una copertina di linus: una certezza quando non sappiamo cosa guardare e vogliamo essere sicuri di vedere qualcosa di godibile. E' il caso di Friends, una serie cult, che riesce a mettere d'accordo più generazioni. Come tutte le serie di successo, tante le analisi e le speculazioni dei fan nel corso degli anni. Una in particolare riguarderebbe le età dei personaggi, sulle quali ci sono molte incongruenze.

La fortunatissima sitcom creata da David Crane e Marta Kauffman è di quelle che ti fanno sorridere anche a distanza di anni, e anche se conosci a memoria ogni battuta. Ma soprattutto, è una di quelle serie da binge watching. Ma mettiamolo subito in chiaro: non è un prodotto perfetto. Come già anticipato, fra le molte le domande che restano agli spettatori ce n'è una in particolare: quanti anni hanno i protagonisti?

Sembrerebbe una cosa semplice da calcolare. Infatti i personaggi, nel corso delle stagioni, rivelano più volte la propria età. Poi c'è il periodo in cui tutti hanno compiuto trent'anni, che dovrebbe aiutarci. Ma se si fanno i conti, e si appuntano tutte le età che vengono dichiarate dai protagonisti negli anni, ci accorgeremo che ci sono diverse sviste da parte degli autori. Eh sì, perché le età dei personaggi cambiano sempre. Proviamo a risolvere insieme l'arcano.

Il primo a rivelare la sua età è Ross nell'episodio pilota. Il fratello maggiore di Monica dichiara infatti di avere 26 anni, un po' strano se si considera che nell'episodio 22 della stessa stagione Monica dice di avere anche lei 26 anni. Sappiamo che i due non sono gemelli, e probabilmente più di nove mesi li separano. Ma andiamo avanti.

Ross, che dovrebbe essere il più grande, quasi per magia non invecchia per tre stagioni, perché nelle season 3, 4 e 5, dice di avere sempre 29 anni. E gli stessi anni dovrebbe averli anche Chandler, che è andato all'università con Ross.

Rachel, invece, dovrebbe essere la più giovane. Nel sedicesimo episodio della quarta stagione, dice infatti di avere 28 anni. Calcolando che ogni season dovrebbe corrispondere a un anno, nella prima si suppone che avesse tra i 24 e i 25 anni. Curioso che invece Monica, sua ex compagna di classe a scuola, abbia dichiarato di averne 26 nella 1x22.

Ma non dimentichiamo Joey e Phoebe. Mentre Joey ci dà indicazioni precise, perché nell'episodio 1x23 dice di avere 25 anni, l'età di Phoebe ci viene chiarita in occasione del suo trentesimo compleanno. O forse dovremmo dire trentunesimo. Se ricordate, infatti, la questione del certificato di nascita venduto dalla gemella di Phoebe, Ursula, ricorderete anche il trauma di Phoebe nello scoprire di compiere 31 e non 30 anni. Sarebbe quindi lei la più grande? Probabilmente, o forse è solo fra i più grandi con Ross e Chandler.

E' impossibile dare una risposta certa sulle età dei personaggi, perché il problema è da ritrovare proprio nella scrittura della sceneggiatura. Troppa la superficialità su questo tema in fase di stesura, ma alla fine dei conti poco importa, perché parliamo di una delle sitcom migliori di sempre. E mentre i fan, terminato il binge watching, si chiedono cosa guardare dopo, ecco che i nostri protagonisti preferiti ancora una volta ci regalano un prodotto su cui sorridere, ma stavolta anche commuoversi, Friends The Reunion. Per il quale, tra l'altro, Courtney Cox è stata nominata agli Emmy dopo 20 anni.