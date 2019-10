Friends: James Michael Tyler risponde ai fan sulla teoria del divano del Central Perk

I fan di Friends si sono sempre chiesti come facesse il gruppo di amici più noto della tv a trovare sempre posto libero sul divano del Central Perk, considerando che in una città come New York è sempre complicato trovare posto per sedersi in un bar. Figuriamoci sempre nello stesso punto per diversi anni. I fan hanno cercato una ragione.

La teoria è che Gunther, gestore del Central Perk e da sempre innamorato di Rachel (Jennifer Aniston), mettesse sempre quel biglietto con scritto 'Riservato', probabilmente per compiacersi la ragazza. Radio Times ha esposto la teoria all'attore James Michael Tyler, che nel serial interpreta proprio Gunther:"L'ho letto di recente. Non l'ho mai fatto! Probabilmente erano uno degli scenografi, immagino. Forse uno degli sceneggiatori...Non sono sicuro chi fosse il responsabile ma ricordo di aver visto quel segno. Non mi è mai venuto in mente il motivo per cui fosse lì ma a posteriori ha molto senso".



"Esistono un sacco di easter egg che la gente cercherà per anni" ha concluso Tyler. Quest'anno si festeggiano i venticinque anni dall'inizio della sit-com più amata degli anni '90. Friends racconta le vicende di un gruppo di amici newyorchesi sulla trentina che passano le giornate insieme e che vivono una vita tra amore, amicizia, lavoro e passioni. Sempre uniti.

Il cast comprende Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

In questo periodo stanno uscendo diverse notizie e curiosità sullo show, come il dettaglio di Matthew Perry che si rifiutò di girare una sequenza e che una versione dello script prevedesse la convivenza per Gunther e Rachel.