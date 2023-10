Friends, Jean Cloude Van Damme: 'Mi vergogno del cameo con Jennifer Aniston'

Ad ora una vera e propria serie cult per chiunque sia cresciuto nel pieno degli anni novante, Friends ha sicuramente accolto sotto la sua ala più di una generazione di spettatori, ed ancora oggi grazie alle piattaforme streaming in cui è disponibile nel catalogo, gli è possibile ancora attirarne di nuovi.

Nel corso degli anni in cui è andata in onda, la serie ha visto la realizzazione di diversi episodi speciali che spesso includevano la partecipazione di alcune star del cinema o dello spettacolo in generale, solitamente nei panni di loro stessi.

Tra loro per un singolo episodio è stata anche la volta di un allora più giovane Jean-Cloude Van Damme, il quale però ha ad ora qualche rimorso per quanto riguarda la puntata che lo ha visto partecipe.

In una recente intervista per New York Post ha infatti dichiarato: "La mia recitazione è pessima. Mi vergogno di me stesso. Quelle ragazze mi baciano ed io non sapevo cosa fare, o come fare...era così strano".

La star ha poi ammesso che non sapeva molto di Friends prima della sua partecipazione: "Quindi appena arrivato nello show, vedo queste due belle ragazze e sul momento ne sono stato davvero felice".

Voi vi ricordate di questo particolare episodio?