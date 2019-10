Friends: Jennifer Aniston ci aggiorna sullo stato della relazione tra Rachel e Ross

Jennifer Aniston ha debuttato su Instagram con un selfie in cui compare insieme agli altri protagonisti di Friends e, tra i commenti alla foto, ha anche detto la sua sullo stato della relazione tra Rachel e Ross (David Schwimmer) dopo la fine dell'acclamata sit-com.

Kaitlyn Bristowe, star di The Bachelorette, ha infatti chiesto se i due personaggi stanno ancora insieme, ma la risposta è un duro colpo per i fan. "Siamo in pausa", ha risposto Jennifer Aniston, lasciando intendere che per la coppia non si avvera il "vissero per sempre felici e contenti".



Inoltre, la risposta richiama un avvenimento dello show, quando Ross e Rachel si prendono una pausa. In quell'occasione, il personaggio interpretato da David Schwimmer va a letto con un'altra ragazza, un gesto che turba il rapporto tra i due, finché non si arriverà a una riconciliazione, soprattutto quando Ross deciderà di seguire Rachel a Parigi, nel finale della serie. Ciò lasciava presagire un diverso tipo di futuro ma che, stando alle parole della Aniston, in realtà non è poi così roseo.



Il debutto di Jennifer Aniston su Instagram ha avuto un forte impatto, tanto da sforare i dieci milioni di follower in poche ore dalla pubblicazione della prima foto. In questo momento, l'account dell'attrice veleggia addirittura verso i 12 milioni e siamo certi che questa cifra è destinata a crescere ancora.



Cosa ne pensate del destino tra Rachel e Ross?