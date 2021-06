Friends, Jennifer Aniston confessa:'Una guest star fu davvero maleducata sul set'

Jennifer Aniston ha confessato che durante la lavorazione di Friends è capitato che partecipasse una guest star dai modi decisamente poco ortodossi. Dopo la tanto attesa reunion di qualche settimana fa, il cast di Friends non ha ancora concluso il periodo dei ricordi della serie, e diversi aneddoti stanno emergendo in questi giorni.

Nel corso di un'intervista con il conduttore radiofonico Howard Stern, Jennifer Aniston ha confessato che un ospite famoso della serie ha "spalato merda" sullo show per tutto il tempo in cui è stato sul set.



"Ricordo quando stavamo facendo una prova con il network, i produttori e la rete ridevano e basta. E questa persona diceva 'Ascoltali, ridono soltanto delle loro stesse battute; è così stupido, nemmeno divertente".



Ovviamente la reazione di Jennifer Aniston non fu proprio positiva:"Era un po' come 'Che ci fai qui?'. Il tuo atteggiamento non è quello che ci interessa. Questo è un posto meraviglioso e caloroso dove stare, e tu entri in casa nostra e ci butti merda".



Prevedibilmente Jennifer Aniston ha deciso di non rivelare il nome della guest star che si è comportata in maniera poco consona sul set ma i fan stanno passando in rassegna tutte le moltissime guest che hanno partecipato allo show in dieci anni.



Nel corso dell'intervista Aniston ha chiarito di essere amica di Brad Pitt ed è tornata sulla cotta condivisa con David Schwimmer:"David è adorabile, davvero fantastico. Eravamo entrambi impegnati, non era mai il momento giusto. E non avrebbe funzionato. Ma la bellezza di ciò era che qualunque sentimento avessimo, abbiamo semplicemente incanalato tutto in Ross e Rachel e penso che forse è per questo che ha funzionato in quel modo".



