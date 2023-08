Friends, Jennifer Aniston e Courteney Cox festeggiano il compleanno di Lisa Kudrow

Lisa Kudrow ha festeggiato in questi giorni il proprio 60° compleanno e le due amiche e colleghe nella sit-com Friends non si sono lasciate sfuggire l'occasione di farle gli auguri con due post molto emozionanti sui social. Kudrow ha interpretato Phoebe Buffay nelle dieci stagioni di uno degli show più amati di tutti i tempi.

"Per favore, unitevi a me nel celebrare una delle mie persone preferite del pianeta. Lisa Kudrow!!! È stata mia amica e la mia famiglia per quasi 30 incredibili anni! Ti voglio bene, ti adoro... mia dolce Floosh. Una delle attrici di commedia più talentuose con cui ho avuto l'onore di lavorare in tutti questi gloriosi anni e altri ancora!" ha scritto Jennifer Aniston nel post, condividendo alcune divertenti immagini con Kudrow.



Anche Courteney Cox ha dedicato un post all'amica di Friends:"Buon compleanno mia Loot. Questo è il mio secondo tentativo. ChatGPT non ti ha trasmesso quasi del tutto la quantità di amore che provo per te. Sei la persona più intelligente, divertente e premurosa. Mi sento sempre vista e amata quando sono con te. Questo è il regalo da chi vuoi bene" ha scritto Cox.



Su Everyeye potete recuperare la nostra classifica dei 10 migliori episodi di Friends. Lisa Kudrow ha risposto entusiasta ed emozionata ad entrambi i post. L'attrice, insieme a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer ha fatto parte del cast di Friends in tutte le dieci stagioni che compongono la serie.



Non perdetevi la nostra recensione della reunion di Friends avvenuta nel 2021 e disponibile su Sky.