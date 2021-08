Friends, Jennifer Aniston e David Schwimmer stanno insieme? La voce che fa sognare i fan

La storia tra Ross e Rachel ha fatto sognare per anni milioni di fan di Friends in tutto il mondo: quegli stessi fan che, in queste ore, hanno cominciato a sperare che quell'amore così travagliato abbia portato alla nascita di qualcosa tra Jennifer Aniston e David Schwimmer, seppur con un po' di ritardo.

Facciamo ordine: durante la reunion di Friends andata in onda su HBO Max i due attori hanno confessato di aver sempre provato una forte attrazione reciproca durante le riprese della storica sitcom, specificando però di non aver mai approfondito la cosa per non mettere a rischio le rispettive relazioni.

Le cose, ora, sono ovviamente ben diverse: Jen e David sono entrambi felicemente single e, stando ad alcune indiscrezioni, si sarebbero pian piano riavvicinati dopo le riprese della tanto attesa reunion. La cosa avrebbe preso il via da alcuni messaggi galeotti partiti dopo la conclusione dei lavori, ma si parla addirittura di uno Schwimmer volato da New York a Los Angeles il mese scorso solo per vedere Aniston.

Se due indizi fanno una prova, insomma... Attualmente, comunque, siamo nel campo della pura speculazione. Non resta che attendere e sperare che uno dei due esca allo scoperto e sveli l'esistenza di una love story che farebbe letteralmente impazzire i fan dello show! A tal proposito, intanto, cerchiamo di rispondere alla domanda che ci attanaglia da anni: Ross e Rachel erano davvero in pausa?