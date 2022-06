Friends, Jennifer Aniston: 'Ecco perché le nostre guest star erano terrorizzate sul set'

Friends è notoriamente una delle più grandi serie televisive mai realizzate e non c'è dubbio che apparire all'interno dello show potesse essere un'esperienza che mettesse molta pressione. Ne sanno qualcosa le guest star apparse nel corso degli anni, con Jeninfer Aniston che ha spiegato i motivi per cui risultassero così terrorizzati dalla cosa.

Durante un'intervista con Sebastian Stan per il segmento Actors on Actors di Variety, la Aniston ha rivelato che le guest star erano piuttosto "terrorizzate" dall'aspetto del pubblico dal vivo della storica sitcom. Ecco le sue parole esatte sull'esperienza degli attori che hanno avuto ruoli da ospiti o piccoli ruoli nel corso delle 10 stagioni della serie:

"...avevi un pubblico. ... E tra l'altro, tutti gli attori che provenivano dal cinema e che venivano nel nostro show erano terrorizzati. Era come se dicessero: 'Chi sono queste persone che ridono di quello che sto dicendo?'".

Alcune grandi star del cinema, come Brad Pitt e Bruce Willis, sono apparse nello show mentre andava in onda, e l'idea che fossero nervosi per le riprese lascia ovviamente perplessi. In realtà, il leggendario Tom Selleck (che interpretava il ruolo ricorrente del Dr. Richard Burke), ha persino ammesso di essere stato "spaventato a morte" a causa dell'atmosfera da sit-com.

In precedenza, Jennifer Aniston ha ricordato il divorzio da Brad Pitt e dell'essere entrata in terapia per superare la cosa: "Beh, ho divorziato e sono andata in terapia. E poi ho fatto un film intitolato Ti odio, ti lascio, ti.... Mi sono buttata a capofitto nella fine di Friends. Mi sono detta: 'Sapete una cosa, ragazzi? Trasformiamo queste conclusioni in un capitolo completamente nuovo. Chiudiamo tutto e ricominciamo da capo'. Ha funzionato alla grande. Mi sono rimboccata le mani e sono andata avanti".

Jennifer Aniston sembra però non avere rancori nei riguardi di Brad Pitt.