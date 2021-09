Friends, Jennifer Aniston lancia la sua linea di bellezza LolaVie

Jennifer Aniston potrebbe essere sinonimo di Rachel Green di Friends, ovvero il ruolo che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, ma da oggi è sinonimo anche di una nuova linea di prodotti per capelli lanciata dalla stessa attrice.

"Sta arrivando qualcosa", aveva scritto il 2 settembre la Aniston in un post su Instagram di una fotografia di se stessa su un set fotografico, oggi scopriamo che si trattava di scatti per la campagna pubblicitaria dei suoi prodotti.

Oggi la Aniston ha ufficialmente lanciato il suo marchio di bellezza, LolaVie, tuttavia sul sito ufficiale è attualmente disponibile un solo prodotto per capelli.

Ma chi è Lola? C’è un’interessante storia dietro questa scelta legata a quando l’attrice ha iniziato a guidare a Hollywood: “Ho preso la mia prima macchina e qualcuno mi ha detto: 'Allora, come si chiama la tua macchina?' E io ero tipo, 'Cosa? Devi nominare la tua auto in California?'”

Aniston ha assecondato questa usanza, soprannominando la sua Saab 900 Lola. "Mi è sempre piaciuta la canzone" ha detto riferendosi alla versione di Sarah Vaughan di "Whatever Lola Wants".



Da allora Aniston ha sfruttato questo nome in una miriade di modi, incluso nel 2010 quando ha lanciato la sua fragranza, prima di cambiare rapidamente rotta e andare con la più semplice Jennifer Aniston for Women, che alla fine è stata acquisita da Elizabeth Arden.

Il mercato di bellezza delle celebrità è affollato e il marchio della Aniston si propone di essere qualcosa di diverso: "quello che potresti non sapere di Jennifer Aniston è che è ossessionata dalle riviste mediche, dai progressi tecnologici e dalle ultime innovazioni in materia di bellezza e salute. Da quegli interessi nasce LolaVie per unire il meglio della scienza e della natura con l'obiettivo di dimostrare che non bisogna sacrificare l'uno per l'altro" recita il sito ufficiale.



La star è stata molto coinvolta nello sviluppo del marchio, trascorrendo "innumerevoli ore per assicurarsi che le formulazioni fossero all'altezza dei suoi standard". E sul lancio di futuri prodotti, il sito di LolaVie afferma: "Siamo molto intenzionali nell'introdurre un prodotto alla volta. Vogliamo assicurarci di ottenere le nostre formulazioni giuste ed essere premurosi nei prodotti che creiamo richiede tempo ."

Al momento, non sappiamo se questo sarà solo un marchio per la cura dei capelli o se verranno lanciati altri tipi di prodotti in futuro, restate sintonizzati per scoprirlo!



Vi lasciamo con un interessante retroscena di Friends che riguarda la Aniston e con le 3 scene più divertenti di Friends.