Friends, Jennifer Aniston: 'Le nuove generazioni trovano la serie offensiva oggi'

Mentre è impegnata nella campagna promozionale del suo nuovo film Netflix in coppia con Adam Sandler, Murder Mystery 2, in uscita questa settimana, Jennifer Aniston è tornata a parlare dello show che l'ha resa una celebrità conosciuta in ogni parte del mondo, ovvero Friends. L'attrice è consapevole che le nuove generazioni la ritengano offensiva.

Aniston ha parlato di come il mondo sia cambiato dalla messa in onda della sit-com degli anni '90. "C'è un'intera generazione di persone, di ragazzi, che oggi rivedono gli episodi di Friends e li trovano offensivi", ha dichiarato la Aniston all'Associated Foreign Press.

"C'erano cose che non erano intenzionali e altre... beh, avremmo dovuto pensarci bene, ma non credo che ci fosse la sensibilità che c'è ora", ha aggiunto la Aniston. Nell'ultimo periodo Friends è stata spesso criticata per la sua mancanza di diversità. La serie è andata in onda dal 1994 al 2004. "La commedia si è evoluta, i film si sono evoluti", ha aggiunto la Aniston. "Ora è un po' complicato perché bisogna stare molto attenti, il che rende questo lavoro davvero difficile per i comici, perché la bellezza della commedia è che prendiamo in giro noi stessi, prendiamo in giro la vita".

Aniston ha quindi concluso: "Tutti hanno bisogno di divertimento! Il mondo ha bisogno di umorismo! Non possiamo prenderci troppo sul serio. Soprattutto negli Stati Uniti. Sono tutti troppo divisi".

Comici come Brett Goldstein, Jerrod Carmichael, John Cleese, Rowan Atkinson e Hannah Einbinder hanno recentemente criticato il concetto di cancel culture per quel che riguarda il mondo della comicità. Atkinson aveva dichiarato che è soprattutto "compito della commedia offendere", mentre Cleese ha paragonato l'attuale situazione della commedia alla "morte della creatività".

Per quanto riguarda l'ultimo film di Jennifer Aniston, vi rimandiamo al trailer di Murder Mystery 2, che debutterà questo venerdì su Netflix.