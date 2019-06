Friends: Jennifer Aniston, Lisa Kudrow e Courteney Cox di nuovo insieme

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow e Courteney Cox oltre a essere le tre celebri protagoniste della sitcom cult degli anni '90, Friends, sono grandi amiche anche nella vita reale.

Lo dimostrano i vari selfie che le attrici hanno pubblicato ultimamente sui loro profili social in occasione di due serate trascorse insieme.

Conosciute per il ruolo di Rachel, Monica e Phoebe, le tre interpreti si erano già ritrovate in occasione del compleanno di Courteney Cox, che ha compiuto 55 anni lo scorso 15 giugno.

Adesso anche sul profilo di Lisa Kudrow è stata pubblicata un'altra foto che la ritrae con le ex colleghe accompagnata dalla caption "a metà strada". Con queste parole l'attrice si riferisce al fatto che per la tanto attesa reunion del cast di Friends manca soltanto la controparte maschile, composta da Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmerand.

Ovviamente si tratterebbe di un sogno che si avvera per i milioni di fan della serie tv, andata in onda per la prima volta ormai quasi venticinque anni fa e conclusasi nel 2004. Le ultime dichiarazioni sembrano far sperare che quest'idea potrebbe anche trasformarsi in realtà.

Tutte le stagioni dell'iconica sitcom sono disponibili su Netflix, tra cui anche una delle scene più divertenti di Friends, che però il pubblico rischiava di perdersi.