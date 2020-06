Friends, Jennifer Aniston: 'Non riuscivo a scappare da Rachel'

Mentre il cast e la crew dello show si preparano a tornare sul set della Special Reunion di Friends per HBO Max, Jennifer Aniston parla con altre attrici dell'influenza che ha avuto un ruolo iconico come quello di Rachel Green sul resto della sua carriera.

Durante la Drama Actress Roundtable dell'Hollywood Reporter, Jennifer Aniston ha raccontato come il suo personaggio di Friends non le sia sempre stato d'aiuto, anzi.



"Non riuscivo a scrollarmi Rachel di dosso per quanto ci provassi. Non riuscivo a scappare dalla 'Rachel di Friends', e la serie viene mandata in onda continuamente, e tu sei lì che pensi 'Smettetela di trasmettere quel cavolo di show!'" afferma ridendo.

"The Good Girl è stata la prima volta che sono riuscita a lasciarmi dietro la tipologia Rachel, quale che fosse, e avere l'opportunità di immergermi in un personaggio che non era lei è stato un tale sollievo per me. Ma ricordo che allo stesso tempo ero entrata anche in panico, pensando 'Oh mamma, non so se posso farcela. forse hanno ragione. Forse gli altri riescono a vedere qualcosa che io invece non riesco, ovvero che tutto ciò che sono è la ragazza di quell'appartamento di New York con i muri viola'".



A quanto pare, come tanti altri attori che sono hanno raggiunto la fama grazie a un particolare ruolo (qualcuno ha detto Daniel Radcliffe e Harry Potter?), il "dopo" non è stato esattamente tutto rose e fiore, e molto ha a che vedere con l'inevitabile etichetta creatasi, nel bene e nel male, proprio per via dell'iconicità di quel personaggio.

"Quindi era qualcosa che stavo facendo quasi esclusivamente per me stessa, per vedere se ero in grado di essere anche qualcos'altro. Ed è stato terrificante perché era qualcosa che facevi di fronte al mondo intero" continua l'attrice "E una volta che hai recitato in una commedia, credono che tu non sia in grado di fare qualcosa di drammatico; se invece parti con il drammatico, non pensano che tu possa passare alla commedia. Si dimenticano che siamo degli attori e che abbiamo tutto ciò che serve per farcela. Bisogna solo trovarlo e accedervi, e avere il materiale per poterlo fare".



Ma adesso, per fortuna, le cose sembrano andare meglio per Jennifer Aniston, che ha recentemente preso parte alla serie di Apple TV+ The Morning Show, regalando una performance davvero memorabile.

"Perciò ho continuato a combattere contro me stessa e la mia identità in questa industria per non so quanto tempo, e tutto ciò che facevo era per provare che potevo essere più di quella persona. Ma c'è una tale senso di libertà nell'invecchiare, perché inizi semplicemente a fregartene".