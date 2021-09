Friends: Jennifer Aniston sul presunto flirt con David Schwimmer, cosa c'è tra i due?

Fin dalla messa in onda dello special sulla reunion di Friends a quasi vent'anni dalla diffusione dell'ultimo episodio della celebre serie, le voci su di un presunto nuovo flirt tra Jennifer Aniston e David Schwimmer avevano cominciato a farsi più insistenti, e nonostante le varie smentite queste non avevano convinto i fan dei due attori.

Nello special reunion di Friends, infatti, David Schwimmer ha rivelato di aver avuto una tremenda cotta per la collega Jennifer Aniston nel corso della prima stagione della serie ma i due non hanno mai iniziato una vera relazione perché all'epoca stavano rispettivamente con altre persone e non è mai successo veramente nulla. Dopo la smentita di Schwimmer circa un nuovo flirt con Aniston, è arrivata anche la smentita di quest'ultima nel corso di un'intervista concessa al magazine online Entertainment Tonight.

Aniston ha risposto di essere rimasta molto sorpresa dalla circolazione di queste voci: "È stato bizzarro", ha ammesso. "Non potevo crederci, in realtà. Ho pensato tipo, davvero? Questo è mio fratello!". L'attrice ha anche aggiunto di capire i fan e il perché sperassero in una relazione tra le due star di Friends: "Lo capisco. Dimostra quanto le persone siano piene di speranza sul fatto che i sogni possano avverarsi".

Intanto la domanda, "Ross e Rachel erano davvero in pausa?" ha avuto finalmente una risposta proprio nel corso della reunion speciale di Friends su HBO Max. Il responso è stato pressoché unanime: Ross e Rachel erano effettivamente in pausa, per cui la scappatella del fratello di Monica con Chloe non è da ritenersi un tradimento. Va detto, alcuni membri del cast ci sono sembrati leggermente meno convinti di altri, ma il verdetto è ormai stato messo agli atti: a più di un 20 anni dal fattaccio, dunque, Ross può finalmente cantare vittoria.