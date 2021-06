Friends, Jennifer Aniston sui problemi di Perry: 'non ho mai compreso la sua ansia'

Durante l'attesissima reunion di Friends, l'attore Matthew Perry ha confessato di aver sofferto di qualche problema d’ansia mentre recitava nell’amato show di successo della NBC.Jennifer Aniston ha commentato le parole del collega a Today show recentemente definendosi sorpresa tanto quanto lo sono stati i fan.

Perry ha interpretato Chandler Bing ed è diventato uno dei personaggi più amati dell’intera serie. Aniston e Perry hanno recitato in Friends dal 1994 al 2004 insieme a Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow.

I componenti del cast sono diventati vere e proprie superstar man mano che lo spettacolo cresceva in popolarità.



In Friends: The Reunion Perry ha ammesso di aver sofferto di ansia durante le riprese della serie: "Mi sentivo come se stessi per morire se il pubblico non avesse riso e per me non era salutare, di sicuro. Ma a volte dicevo una battuta e loro non ridevano e io sudavo. Se non avessi sentito la risata che avrei dovuto sentire, sarei andato fuori di testa", ha confessato l'attore ai colleghi.

Aniston ha risposto all'ammissione a sorpresa del suo co-protagonista in un'intervista con il Today Show, dicendo: "Non ho mai compreso il livello di ansia e auto-tortura affrontato da Matthew Perry all'epoca della serie, e la devastazione che ha provato. Ma ora tutto ha molto più senso."



Perry ha lottato con l'abuso di alcool e sostanze durante il suo tempo sul set di Friends, ha detto di non ricordare molto di ciò che è successo tra la terza e la sesta stagione. La sorpresa di Aniston che Perry soffrisse di tali insicurezze riguardo al suo talento comico naturale ha fatto eco allo shock degli spettatori di Friends, che sono rimasti sbalorditi dalla sua affermazione.



Leggete la nostra recensione di Friends: The Reunion e non perdetevi le 5 scene più divertenti di Rachel in Friends. Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di queste parole di Perry!