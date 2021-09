Friends, Jennifer Aniston e i prodotti per capelli: le sue amiche fanno da cavie!

Coerente con il nome dello show che le ha regalato fama e ricchezza, Jennifer Aniston ha deciso d'invitare i propri amici a testare i prodotti della sua nuova linea per la cura dei capelli. La star di Friends e The Morning Show ha presentato la gamma LolaVie, con il primo articolo ad essere rilasciato sul mercato, Glossing Detangler.

Jennifer Aniston ha partecipato alla reunion di Friends, mandando in visibilio i fan. Ma per l'attrice non esiste solo il set; da poco tempo ha iniziato una nuova avventura da imprenditrice. Intervistata da People, Jennifer Aniston ha spiegato di aver fatto affidamento sui suoi amici per provare le formule, al fine di assicurarsi che fossero adatte a tutti i tipi di capelli prima del lancio sul mercato:"Ogni volta che avevamo una formula nuova la distribuivo ai miei amici perché hanno tutti diversi tipi di capelli, ed è stato davvero bello ricevere feedback da loro".



Tutti i prodotti LolaVie sono cruelty-free, vegan-friendly e sono realizzati principalmente con ingredienti di origine naturale.

E il nome del marchio? Ispirato alla prima autovettura dell'attrice:"Quando arrivai comprai la mia prima auto, un'auto usata e qualcuno mi disse 'Come l'hai chiamata?' e li guardai e dissi 'è una cosa da fare?' E mi dissero 'Eh, si!' Così chiamai la mia prima auto Lola. Forse è perché amo quella canzone di Sarah Vaughan, Whatever Lola Wants. Poi ogni volta che arrivavo dicevano 'Lola è qui'. Ed è diventato un nome con il quale mi chiamavano ogni volta che mi presentavo".



