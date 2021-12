Friends, Jennifer Aniston sulla reunion: 'è stato più difficile del previsto'

L’attesa reunion di Friends avvenuta quest’anno ha reso felici tutti i fan dell’amata sitcom degli anni ’90, con il cast al completo che ci ha deliziato con aneddoti e ricordi dal set dell’iconica serie. Jennifer Aniston ha partecipato all'evento insieme ai suoi co-protagonisti ma l’esperienza non è stata proprio come se la immaginava.

Aniston si è riunita con Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer nell'aprile 2021 a Los Angeles allo Stage 24, noto anche come "The Friends Stage" presso i Warner Bros. Studios di Burbank per la reunion grazie a HBO Max e in una nuova intervista con The Hollywood Reporter, l’attrice ha raccontato l'impatto emotivo della sua apparizione nello speciale, affermando di aver trovato l'esperienza "più difficile del previsto".



"Il viaggio nel tempo è difficile. Penso che siamo stati così ingenui ad entrarci, pensando: 'Quanto sarà divertente? Stanno rimettendo insieme i set, esattamente com'erano. Ti portano lì ed è come, "Oh giusto, non avevo pensato a cosa stava succedendo l'ultima volta che sono stato qui." E mi ha colto di sorpresa perché era come, "Ciao, passato, ti ricordi di me? Ricordi come faceva schifo? Pensavi che tutto fosse davanti a te e che la vita sarebbe stata semplicemente meravigliosa e poi hai attraversato forse il momento più difficile della tua vita?" È stato tutto molto stridente e, naturalmente, hai telecamere ovunque e sono già un po' emotivamente accessibile, immagino che si possa dire, quindi ho dovuto andarmene in certi punti. Non so come abbiano fatto a evitarlo gli altri" ha detto l'attrice.



Il viale dei ricordi può essere molto doloroso da attraversare, rivedere quei set, ritrovarsi lì con i suoi co-protagonisti con cui ha condiviso il successo di quegli anni a rievocare le scene dei migliori episodi ha davvero scosso Aniston nel profondo. L'attrice ha anche parlato delle sue aspirazioni di carriera dopo lo spettacolo: "Era quello che stonava, che avevamo tutti un'idea di come sarebbe stato il futuro e che ci saremmo concentrati su questo o quello e poi tutto è cambiato da un giorno all'altro, e basta. Ma di nuovo, tutto è una benedizione se sei in grado di guardare gli alti e bassi della vita in quel modo. E se tutto non fosse successo, non sarei seduta qui come la donna che sono."



Aniston è attualmente protagonista di The Morning Show, serie targata Apple TV+, a tal proposito non perdetevi la nostra recensione di The Morning Show 2. Che ne pensate delle parole dell'attrice? Vi è piaciuta la reunion? Fatecelo sapere nei commenti!