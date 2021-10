Friends, Jennifer Aniston ricorda James Michael Tyler: 'Grazie di tutto, ci mancherai'

La brutta notizia con la quale i fan di Friends si sono risvegliati è quella della morte di James Michael Tyler, sconfitto da un cancro all'età di 59 anni. Jennifer Aniston, che nella sitcom ha interpretato Rachel, ha voluto ricordare il collega scomparso pubblicando un post sul suo profilo Instagram.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Jennifer Aniston ha postato il filmato di una scena di Friends con Rachel e Gunther, il personaggio interpretato da James Michael Tyler, scrivendo nella didascalia:

"Friends non sarebbe stato la stessa cosa senza di te. Grazie per le risate che hai portato nello show e in tutte le nostre vite. Ci mancherai tantissimo."

Anche se, come abbiamo scoperto qualche tempo fa, Jennifer Aniston odiava Rachel, è grazie a quel personaggio e a Friends che ha ottenuto la notorietà a livello mondiale. James Michael Tyler era malato da tempo, anche se ne aveva parlato in pubblico per la prima volta soltanto lo scorso giugno. Alla recente reunion del cast di Friends nello speciale per HBO Max, era intervenuto soltanto via Zoom. Un cancro alla prostata lo aveva aggredito tre anni fa, e dopo una fase in cui sembrava che le cure stessero facendo effetto si è ripresentato durante la pandemia.

Il personaggio di Gunther è apparso in oltre 150 episodi di Friends.