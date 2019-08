Friends: Jennifer Aniston ha rischiato di essere estromessa dalla serie

Il 25esimo anniversario di Friends è alle porte e per l’occasione verrà anche trasmessa al cinema. Ma, la serie che ha fatto la storia delle sit-com ha rischiato di essere ben diversa da quella che abbiamo conosciuto, con tanto di assenza di uno dei personaggi più amati.

Nel corso delle celebrazioni del quarto di secolo dalla prima messa in onda, stanno emergendo nuovi succosi dettagli e uno di questi riguarda proprio Rachel, il personaggio interpretato da Jennifer Aniston.

Lo rivela Saul Austerlitz nel libro Generation Friends, in cui spiega che la Aniston ha corso il rischio di venire estromessa dalla serie a metà della prima stagione, nel 1994.

Secondo l’autore erano emersi alcuni problemi con gli impegni dell’attrice, che in quel periodo aveva girato alcuni episodi di Muddling Through, una comedy prevista sul network concorrente CBS. Si era venuto così a creare un conflitto a causa della presenza della Aniston in due programmi dello stesso genere ma su reti rivali.

Per evitare di perdere il personaggio di Rachel, la NBC decise di mandare in onda una serie di film tratti dai romanzi di Danielle Steel in contemporanea all’altro show in cui compariva la Aniston. La scelta fu vincente (grazie anche alla popolarità dei film in questione) perché Muddling Through perse negli ascolti e venne cancellata dopo una sola stagione.



In questo modo Jennifer Aniston ha continuato a recitare in Friends fino alla fine e farà anche parte del set Lego celebrativo in uscita a settembre.

Come pensate che sarebbe stato Friends senza Rachel?