Friends, Jennifer Aniston rischiò il licenziamento: scoprite il retroscena

Quando Friends è andato in onda per la prima volta nel 1994, nessuno poteva immaginarsi quanto sarebbe diventato importante per la cultura pop. Era solo una delle tante sitcom, ma è diventata la più grande produzione degli anni '90 e ancora oggi attira nuovi fan grazie alle varie riproposizioni e messe in onda.

Le folli vite di Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courtney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry) e Joey (Matt LeBlanc) sono state un tale successo che hanno spinto il cast verso le vette della fama e le hanno sfruttate fino a raggiungere un milione di dollari per episodio nelle ultime stagioni.

Tra i personaggi più importanti e più amati dal pubblico di tutto il mondo vi era proprio quello di Jennifer Aniston, la quale, grazie a Friends, riuscì ad avere un grande trampolino di lancio nel mondo del cinema. Bene, sapevate che in realtà l'attrice stava rischiando di essere licenziata?

La Aniston è stata l'ultima attrice a firmare per la decima stagione di Friends, nonché quella conclusiva. Per poco non stava per essere licenziata a causa della sua intensa carriera che già stava nascendo proprio durante la messa in onda dello spettacolo. Aveva, infatti, numerosi film in cantiere e numerosi problemi da gestire e, dopo innumerevoli contatti da parte della produzione di Friends e le mancate risposte da parte dell'attrice, il progetto rischiava di partire senza di lei.

In seguito, proprio la Aniston ha anche rivelato che stava discutendo di non tornare perché "ho avuto un paio di problemi da sistemare. Volevo che finisse quando la gente ci amava ancora e noi eravamo al massimo. E poi mi sono anche sentita come, 'Quanto Rachel è presente ancora in me?'”

Ovviamente alla fine ha accettato l'ultima stagione, ma è per questo che è la stagione più breve: ha accettato di tornare solo se si fosse conclusa in tempi non troppo lunghi. Conoscevate questo retroscena? Comunque vi abbiamo recentemente raccontato chi è il personaggio più amato di Friends e qualora aveste un po' di nostalgia dello show, recentemente c'è stata una reunion per ricordare i vecchi tempi di Friends di cui vi abbiamo scritto una recensione.