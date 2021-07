Friends, Jennifer Aniston sul set: 5 curiosità sul ruolo di Rachel

Rachel Karen Green si è mostrata su schermo come una principessa viziata che si è trasformata in una regina affabile e ambiziosa. Jennifer Aniston ha conquistato i cuori di tutti in questo complicato ruolo in Friends.

Con i suoi tagli di capelli alla moda, un abbigliamento iconico e la battuta sempre pronta, è diventata immediatamente una delle preferite dai fan. Molti fan credono di sapere tutto sulla protagonista di Friends, ma ci sono 5 curiosità che forse nemmeno i fan più sfegatati sanno su Rachel!

È stata l'ultima ad essere scelta

David Schwimmer è stato il primo "amico" ad essere scelto, al contrario Jennifer Aniston è stata l'ultima. Ha fatto il provino per Rachel come attrice che aveva già recitato in cinque sitcom fallite. Poi è stata quasi rifiutata perché era anche in una sitcom chiamata Muddling Through, che ha finito a sua volta per essere cancellata. Ciò ha permesso a Jennifer Aniston di rimanere nel ruolo di Rachel Green. Tuttavia, Jennifer Aniston non era nemmeno la prima scelta. Tea Leoni doveva prendere il ruolo, ma rifiutò. Subito dopo venne scelta Courtney Cox, ma rifiutò la parte di Rachel perché sentiva che era più adatta per Monica. Il ruolo, quindi, passò a Jennifer Aniston quasi malvolentieri.

Rachel poteva non essere presente nell'ultima stagione

Ross e Rachel che tornano insieme nella stagione 10 ci hanno fatto piangere per la gioia dato che il tanto atteso ritorno di fiamma era finalmente avvenuto. Per poco, però, non rischiava di saltare tutto. Jennifer Aniston stessa, nel corso di un'intervista alla NBC nel 2004, aveva dichiarato di avere alcuni problemi da risolvere immediatamente, come concludere lo spettacolo prima del finale che abbiamo visto tutti. Le sue parole furono:

"Volevo che finisse quando la gente ci amava ancora e noi eravamo al massimo. E poi mi sono anche sentita come, 'Quanto più di Rachel ho in me?'"

Il merito del ritorno del personaggio, quindi, fu dei produttori di Friends che convinsero, anche a livello monetario, la Aniston a tornare.

È la sorella di mezzo

Rachel menziona le sue sorelle viziate in più di un'occasione durante le 10 stagioni, ma ne parla sempre in modo dispregiativo. Nella sesta stagione, i fan dell'episodio 13 "The One with Rachel's Sister" hanno incontrato per la prima volta la sorellina di Rachel, Jill, interpretata da Reese Witherspoon. Tre stagioni dopo, i fan hanno incontrato la sorella maggiore di Rachel, Amy, che veniva interpretata da Christina Applegate, nell'episodio intitolato "The One with Rachel's Other Sister". Anche se Rachel deve fare i conti con il dramma delle sue due sorelle viziate, lei ne viene fuori come l'unica di cui suo padre è orgoglioso.

Ha avuto una relazione con Joshua anche nella vita reale

La relazione di Rachel con Joshua è senza dubbio uno dei momenti più imbarazzanti di tutte le 10 stagioni. Ciò che avrebbe potuto aggiungere a questo imbarazzo difficile da guardare era il fatto che Tate Donovan, che interpretava Joshua, e Jennifer Aniston si stavano separando nella vita reale dopo due anni insieme. Donovan è stato presente solo in sei episodi di Friends affermando che era troppo difficile per lui e la Aniston comportarsi come se si stessero innamorando quando in realtà si stavano separando.

È ebrea

La religione di Rachel non viene mai discussa apertamente nello show durante le sue 10 stagioni, ma Marta Kauffman, uno dei creatori dello show, ha detto a Jewish Telegraph in un'intervista che Rachel Green è in realtà ebrea. Ha confermato che Rachel è l'unica ad essere ebrea secondo la legge Halakha, tradotta come legge ebraica. A un'ispezione più attenta si scopre che Rachel chiama sua nonna "Bubbe", era fidanzata con un medico ebreo, Barry, e possiede lo stereotipo della "Principessa ebrea americana" degli anni '90 poiché dipendeva dai soldi di suo padre e prima il pensiero di lavorare non le piaceva. Inoltre la sua migliore amica è di origine ebraica.

