Friends, Jennifer Aniston smentisce: 'Non sto adottando una bambina'

Con l'avvicinarsi della reunion di Friends le voci cominciano a circolare incontrollate: negli ultimi giorni, ad esempio, varie testate di gossip avevano riportato la notizia secondo cui Jennifer Aniston sarebbe in procinto di fare un grande annuncio proprio nel corso della tanto agognata rimpatriata della celebre sitcom.

L'annuncio, secondo le voci di cui sopra, riguarderebbe l'adozione di una bambina da parte dell'attrice: una notizia, quest'ultima, categoricamente smentita dalla stessa Jennifer Aniston. "Questa storia è stata completamente inventata, non c'è nulla di vero" ha dichiarato seccamente la star di Io & Marley, che qualche tempo fa ammise anche di aver odiato un dettaglio di Rachel in Friends.

Non è la prima volta che la nostra si trovi a dover smentire alcune voci sulla sua vita privata: qualche anno fa, ad esempio, abbiamo visto Aniston tartassata da indiscrezioni sulla sua presunta gravidanza, con l'attrice che anche in quel caso aveva dovuto chiarire la realtà delle cose. "Sono voci basate sulla convinzione che una donna sia in qualche modo incompleta senza un matrimonio o dei bambini" aveva commentato allora la nostra Jennifer.

Gossip molesto a parte, comunque, manca davvero poco al momento in cui potremo tornare nell'appartamento di Monica e Chandler: le riprese della reunion di Friends sono finalmente terminate! Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti!