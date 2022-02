Friends, Jennifer Aniston teme il libro di memorie di Matthew Perry: ecco perchè

Alcuni giorni fa Matthew Pery ha parlato del suo memoir, un libro scritto proprio per ricordare gli anni in cui è stato protagonista della sit-com di grande successo Friends ma a quanto pare, questo desta qualche piccola preoccupazione in Jennifer Aniston.

L'interprete di Rachel teme infatti che questo libro possa rivelare alcuni particolari scomodi del suo burrascoso divorzio da Brad Pitt avvenuto nel 2005 dopo 5 anni di matrimonio. Perry con il suo memoir vuole portare i fan dietro le quinte della serie più amata di tutti i tempi, rivelando dettagli non solo della sua vita in quegli anni ma, molto probabilmente anche della vita dei suoi colleghi che lo hanno accompagnato in questa entusiasmante avventura.

Una fonte anonima vicina alla Aniston ha rivelato alla nota rivista Closer che l'attrice di Friends è veramente molto preoccupata da ciò che potrebbe raccontare l'interprete di Chandler: "Jennifer è davvero molto in ansia e in tutta onestà, ha le sue buone ragioni per esserlo, considerando quante cose sa Matthew a proposito della sua vita personale e del suo divorzio da Brad Pitt. Perry non ha mai detto che il libro conterrà dettagli privati ​​relativi alle vite delle sue co-star ma Jennifer Aniston sa che Matthew vuole che il libro diventi un bestseller e, per renderlo tale, l'attore dovrà svelare quanti più segreti possibili".

Staremo a vedere nei prossimi mesi come andranno le cose.