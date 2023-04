Friends, Jennifer Grey: 'È stata l'ansia a non farmi tornare'

La star di Dirty Dancing, Jennifer Grey, ha rivelato le ragioni dietro la sua scomparsa dalla serie Friends.

L'attrice ha esordito, durante un'intervista per Media Village, narrando il modo con cui si è avvicinata alla serie: "Ero una fan dello show e ho ricevuto la chiamata per farlo".

Ma le insidie erano dietro l'angolo: "Poi, quando l'ho fatto, ho avuto un'ansia così grave perché continuavano a cambiare la sceneggiatura. È molto difficile essere una guest star perché non ne fai parte e stai davvero cercando di capire tutto. Stavano cercando di capire quale fosse il personaggio, quale fosse la scena, e stava cambiando, e cambiando, e cambiando. Tutto ciò mi rendeva così ansioso che riuscivo a malapena a farlo".

Tutti questi cambiamenti l'hanno portata a rifiutare un nuovo cameo: "Quando mi hanno chiesto di tornare, ho detto che non potevo". La conseguenza è che "si sono procurati qualcun altro per interpretare il ruolo. Mi rende triste dire di no a continuare su Friends o a fare Saturday Night Live a causa della mia ansia. La verità è che avrei voluto avere persone che mi aiutassero a navigare in quel tipo di paura. Ma non potevo essere lì finché non ero lì".

Ad ogni modo, l'attrice sembra aver ricavato una grande lezione di vita da questa esperienza: "Nella vita, imparo sempre di più dalle cose in cui ti senti un fallimento, e dai successi, non impari tanto, anche se potrebbero essere divertenti. Ma fa tutto parte della vita".

