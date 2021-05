Friends, Joey e quell'appuntamento con Cenerentola a Disney World: 'Ma Disney si oppose'

Nel corso delle 10 stagioni di Friends abbiamo visto il povero Joey fare davvero di tutto per inseguire il suo sogno di diventare un attore di successo: non sarebbe apparso troppo strano, dunque, vederlo tentare la fortuna come figurante a Disney World.

Eventualità, quest'ultima, che gli autori avevano effettivamente valutato: a parlarne in piena febbre da reunion di Friends è stato l'autore Kevin Bright, che ha svelato la trama di un episodio in cui avremmo dovuto vedere Joey non solo volare a Disney World, ma addirittura ottenere un appuntamento con... Cenerentola!

"Joey ha un appuntamento con questa ragazza che interpreta Cenerentola. Vanno a casa di lui e fanno sesso, ma lei deve restituire il costume entro mezzanotte o le tratterranno il costo dallo stipendio... Joey non sa nemmeno il suo nome... E il suo reggiseno prende il posto della scarpetta. Questa è la storia che presentammo a Disney, ed è qui che finisce la storia" ha spiegato Bright. Difficile, effettivamente, pensare che Disney potesse cedere in prestito una delle sue principesse più amate per una storia del genere!

Vi sarebbe piaciuto vedere quest'episodio mai realizzato? Diteci la vostra nei commenti! La reunion di Friends, intanto, ha finalmente risposto alla domanda che tormenta i fan da circa 20 anni: Ross e Rachel erano davvero in pausa?