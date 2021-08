Friends, Joey e le sue finanze: quanto guadagna realmente?

Joey Tribbiani e Chandler Bing hanno vissuto per anni nell'appartamento di fronte a quello di Monica Geller e Rachel Green in Friends. Tuttavia, un aspetto poco chiaro della serie riguarda le finanze dei protagonisti in particolare quelle di Joey che con il suo lavoro di attore difficilmente si sarebbe potuto mantenere a New York.

Uno degli aspetti della sitcom che i fan hanno ritenuto irrealistico riguarda il modo in cui i personaggi di Friends riuscivano a mantenere i loro appartamenti con lavori modesti. L'edificio risiedeva nel Greenwich Village di New York, un quartiere molto costoso anche negli anni '90.

Mentre tutti e sei i protagonisti hanno avuto situazioni finanziarie discutibili, sono state le finanze di Joey (Matt LeBlanc) a sollevare più dubbi tra i fan. Era un attore/cameriere part-time in difficoltà che aveva il peggior agente del mondo e la tendenza a dimenticare i provini, ma non ha mai rinunciato all'appartamento, inoltre usciva con tantissime ragazze e avrà pur dovuto affrontare qualche spesa.



Era un fatto noto che Joey facesse fatica come attore, ma proviamo a capire quanti soldi potrebbe aver guadagnato con il suo lavoro.



Lo stipendio settimanale minimo per un attore Off-Broadway è di circa $ 500- $ 900 e, presumibilmente, era inferiore negli anni '90. Joey potrebbe aver guadagnato con i suoi spettacoli a teatro (che non facevano il tutto esaurito) circa $ 300 a settimana.

Joey ha anche lavorato al Central Perk come cameriere, il salario minimo a New York nel 1997 era di 4,25 dollari. Aggiungendo le mance, probabilmente portava a casa solo circa $ 50- $ 60 al giorno.



Il ruolo di protagonista in Days of Our Lives è l'unica spiegazione credibile di come Joey abbia potuto permettersi l’appartamento o almeno di come abbia fatto a coprire le spese di sostentamento. Come Dr. Drake Ramorey, Joey, un attore sconosciuto, probabilmente ha iniziato la serie guadagnando solo circa $ 400 dollari a episodio. Alla fine, tuttavia, avrebbe potuto guadagnare più di 900 dollari a episodio. In una stagione di 260 episodi, sono $ 234.000 dollari, un buon gruzzolo.

Tuttavia, l’unica spiegazione plausibile su come Joey potesse effettivamente permettersi l’appartamento rimane una: l’aiuto di Chandler Bing (Matthew Perry). I coinquilini e i migliori amici si sono sostenuti molto a vicenda durante la loro vita, nell’ottava stagione è stato inoltre rivelato che Chandler ha sostenuto finanziariamente Joey.

Nel ventiduesimo episodio intitolato Le scommesse di Monica (The One Where Rachel Is Late) Chandler afferma di aver sostenuto Joey per tre anni. In effetti, un utente di Reddit ha sommato le spese, stimando che Chandler grazie al suo misterioso lavoro abbia pagato quasi $ 115.000 per coprire le spese, pagare l'appartamento, il cibo e le uscite con il gruppo. Effettivamente così i conti sembrano tornare, inoltre alla fine della serie Monica e Chandler hanno spiegato di aver riservato una stanza per Joey nella loro nuova casa così da non separarsi da lui che però ha preferito trasferirsi a Los Angeles per continuare la sua carriera.



Scoprite alcuni retroscena sul finale di Friends e come Paul Rudd ha ottenuto il ruolo di Mike nei nostri approfondimenti.