Friends, Kristin Davis di Sex and The City aveva fatto un provino per il ruolo di Monica

Dopo aver scoperto dalle parole di Jennifer Aniston che la reunion di Friends è stata più difficile del previsto, arriva un'altra rivelazione in base alla quale l'amatissima sitcom avrebbe potuto essere piuttosto diversa da come l'abbiamo conosciuta. Immaginate infatti Charlotte di Sex and The City al posto di Monica: poteva andare così.

Lo ha raccontato al Late Show con James Corden proprio Kristin Davis, tornata in tv nei panni di Charlotte York-Goldenblatt nella serie revival And Just Like That.

Come possiamo vedere anche nelle immagini all'interno della notizia, alla domanda del conduttore: "È vero che sei stata molto vicina a essere scelta per il ruolo di Monica Geller?", l'attrice ha risposto così:

"Non credo si possa dire molto vicina. Penso più di essere stata una di quelle, che ne so, ottomila giovani donne che hanno fatto un provino per Monica. E poi hanno preso Courteney Cox. Ma io e Courteney eravamo nella stessa classe di yoga a quei tempi."

Diciamo quindi che una sorta di sliding door c'è stata, anche se la carriera di Kristin Davis è poi decollata proprio grazie a Sex and The City. Il nuovo impegno per Courteney Cox è invece la serie Shining Vale. Tornando allo yoga, invece, l'interprete di Charlotte ha ricordato:

"Molte di noi facevano le cameriere o erano disoccupate, e dopo le lezioni spesso uscivamo. [...] Un giorno Courteney ha detto: Ho fatto questo pilot, e ho un buon presentimento. Penso che comprerò una Porsche. E noi: Davvero? Beh, la serie era Friends ed è andata molto bene."