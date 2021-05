Friends, Lady Gaga canta con Phoebe alla reunion: i fan sono impazziti!

Qualcuno le definisce, per esempio, "due donne che non hanno mai avuto paura di mostrarsi per quello che sono e che sono sempre state celebrate per questo". Altri commenti vanno da "Il momento migliore della settimana" a "Non sapevo che Lady Gaga e Lisa Kudrow che cantano Smelly Cat fosse ciò di cui avevo bisogno, ma ora sono contenta di essere viva."

Lady Gaga , infatti, si è esibita in una cover di Smelly Cat (in italiano Gatto Rognoso), una delle hit più clebebri cantate da Phoebe (Lisa Kudrow) al Central Perk. Nella scena di Friends: The Reunion in questione, Phoebe inizia a cantarla da sola, sul celebre divano, quando la cantante la raggiunge, si siede accanto a lei e la accompagna con chitarra e voce.

Gaga and Phoebe together performing Smelly Cat!!!! So sweet and such a cute interaction 🥰 2 women who were never afraid to be anything but themselves and have always been celebrated for that 💕 #FriendsReunion — ✨MIKEY✨ (@isthismichael) May 27, 2021

@ladygaga dressed as Phoebe singing smelly cat in Central Perk is THE highlight of my week. #FriendsReunion — Jac♡ (@JaxHMUA) May 27, 2021