Friends, che lavoro fa Chandler? Il mistero del signor Bing

Friends è una delle più importanti sitcom della storia della tv. È stata creata da David Crane e Marta Kauffman ed è andata in onda dal 1994 al 2004 per ben 10 stagioni. La serie ruota attorno a un gruppo di sei amici composto dalle ragazze Rachel Green, Monica Geller e Phoebe Buffay, e dai ragazzi Ross Geller, Chandler Bing e Joey Tribbiani.

Soffermandoci proprio sul personaggio di Chandler Bing, che lavoro faceva? Innanzitutto Chandler Muriel Bing è il figlio della scrittrice erotica Nora Tyler Bing e della drag queen, star di Las Vegas, Charles Bing. I genitori di Chandler divorziarono quando lui aveva nove anni, lasciando parecchie turbe nel ragazzo e costringendolo a continue battute ironiche e sarcastiche.

Questo portò al ragazzo una costante infelicità che aumentò a causa della mancanza di una relazione stabile nelle fasi iniziali dello show, per il lavoro frustrante e per tanti altri piccoli e grandi problemi privati. Per gran parte della sitcom Chandler lavora come analista contabile per una grossa multinazionale e anche dopo una promozione niente male, non riesce a trovarsi mai bene poiché non sopporta la monotonia quotidiana.

Inizialmente, quindi, Chandler Bing, è specificatamente un IT Procurement Manager, ovvero un direttore di approvvigionamento IT, specializzato in “Statistical analysis and data reconfiguration” (cioè in analisi statistica e riconfigurazione dei dati). Ha coperto il ruolo di data processor fino a metà prima stagione, quando poi ricevette la promozione che lo fece diventare il responsabile del suo reparto (in pratica viene promosso a manager).

La monotonia, tuttavia, lo distrugge e per questo motivo, nel corso dello spettacolo, arriverà a prendere la delicata decisione di licenziarsi per essere assunto in un'agenzia pubblicitaria come tirocinante copywriter nonostante la sua età un po' avanzata. In ogni caso, neanche l'attore interprete del personaggio, Matthew Perry, ha mai capito bene che lavoro facesse Chandler. Ne ha dato prova qualche tempo fa al Graham Norton Show quando alla relativa domanda, l'attore non ha saputo cosa rispondere.

I protagonisti di Friends, comunque, sono 6 ma vediamo insieme una classifica in ordine di gradimento da parte del pubblico. Ecco, infine, la nostra recensione di Friends: The Reunion.