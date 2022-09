Friends, Lisa Kudrow sotto accusa:'Una delle peggiori persone che abbia mai incontrato'

Lisa Kudrow è conosciuta per il ruolo di Phoebe Buffay nella leggendaria sit-com Friends. E se il personaggio che interpreta è benvoluto da tutti e si rivela essere uno dei collanti del gruppo di amici newyorchesi protagonisti dello show anni '90, Kudrow non è molto amata da una persona in particolare: Spencer Pratt.

La star dei reality di MTV ha risposto alla domanda di un fan, che gli chiedeva quale fosse la peggior celebrità che abbia mai incontrato. La risposta è arrivata su TikTok.



"Oh, è facile. Phoebe di Friends. Senza dubbio uno dei peggiori esseri umani con cui sono mai entrato in contatto. Di gran lunga" ha sentenziato Pratt. Per quale motivo la star è risentita nei confronti dell'attrice? Ricordiamo che Lisa Kudrow parteciperebbe ad un reboot di Friends, che però non sembra nei panni della produzione.



"Heidi [Montag, la moglie] ed io fummo invitati al nostro primo party d'élite, di serie A. Appena arrivammo era chiaro che nessuno voleva fossimo lì. Era quasi come se stessimo filmando per una candida camera di Punk'd e una telecamera stesse per spuntare fuori ma a me e Heidi non importava, perché c'era cibo delizioso e un open bar. Mentre eravamo seduti a consumare un po' di caviale, Phoebe (Lisa) si avvicina, il che fu un po' scioccante perché nessuno ci aveva parlato durante la festa. Kudrow si sarebbe rivolta ad Heidi Montag dicendole di allontanarsi da me più velocemente possibile perché l'avrei uccisa e che avevo gli occhi di un serial killer".

Pratt in seguito ha deciso di raccontare questa conversazione che lui e la moglie, Heidi Montag, avrebbero avuto con Lisa ad un party a Malibu nel 2009. L'attore ha dichiarato di essere rimasto scioccato, dichiarando che l'attrice si è tranquillamente allontanata. Al momento dall'entourage di Lisa Kudrow nessun commento ufficiale.



