Friends, Lisa Kudrow ammette: 'Oggi i protagonisti non sarebbero tutti bianchi'

Friends, pur vivendo in una condizione di eterna giovinezza grazie anche alla presenza su piattaforme come Netflix, è stato oggetto di parecchie critiche negli ultimi anni: lo show di David Crane e Marta Kauffman, guardato con la consapevolezza di oggi, sembra infatti peccare di qualche ingenuità che nel 2020 difficilmente verrebbe perdonata.

In tanti, di questi tempi, hanno infatti puntato il dito contro la leggendaria sit-com per alcune battute a sfondo vagamente razzista, omofobo o maschilista che oggi risulterebbero inaccettabili per molti, ma che di fatto costituivano la norma nel mondo degli anni '90 ancora poco sensibile verso determinate questioni.

Pur ammettendo ciò, però, Lisa Kudrow non crede che lo show vada penalizzato: "Secondo me dev'essere visto come una sorta di capsula del tempo, non per puntare il dito contro le cose sbagliate" ha spiegato l'amatissima Phoebe Buffay della serie, che parlando di un'ipotetica Friends girata oggi ha poi immaginato che "sicuramente il cast non sarebbe composto da sole persone bianche".

"In qualche modo comunque la serie era già parecchio avanti. C'era una donna sposata che scopre di essere lesbica e incinta, e che cresceva il bambino insieme all'ex-marito! Poi parlavamo di maternità surrogata. Erano cose davvero progressiste, all'epoca" ha poi proseguito Kudrow facendo riferimento alla storia di Ross e Carol e, ovviamente, alla maternità della sua Phoebe.

Sempre Lisa Kudrow ha provato a immaginare cosa combinerebbe Phoebe Buffay durante la quarantena; vediamo, invece, a chi va dato il merito dell'attesissima reunion di Friends.