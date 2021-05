Friends, Lisa Kudrow e David Schwimmer di nuovo insieme dopo la reunion

Questa settimana i fan di Friends hanno potuto vedere finalmente la tanto attesa reunion dopo 17 anni dall’ultima volta in cui il cast era stato insieme al completo davanti ad una telecamera. Anche le star dello show sono state travolte dalla nostalgia con Lisa Kudrow che ha postato su Instagram una foto insieme a David Schwimmer.

Friends: The Reunion è stato un regalo speciale per i fan, così come per Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), David Schwimmer (Ross Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) e Matthew Perry (Chandler Bing) che ci hanno accompagnato sul viale dei ricordi di quei fantastici anni nello show che ha cambiato la vita di ognuno di loro.



"Stasera... questo è quanto tempo abbiamo aspettato per stare insieme. Grazie @_schwim_", ha scritto Kudrow nella didascalia che accompagnava il selfie. "Vi voglio tanto bene!", ha commentato Aniston. "Awww vi amo!!!", ha aggiunto Cox.



Il famoso truccatore Brett Feedman ha lasciato intendere che il duo si era riunito per guardare la reunion insieme, scrivendo nei commenti, "Migliori amici di visualizzazione di sempre!".

Tutto questo non può che fare piacere ai fan della sitcom più famosa del mondo che ha debuttato nel 1994 e ci ha accompagnato per dieci stagioni fino al 2004.

L'anno scorso, Kudrow ha parlato con THR dello speciale e ha spiegato perché non sarebbe stata una reunion su Zoom come tante altre che abbiamo visto nell'ultimo anno, complice la pandemia.



"Non siamo mai stati tutti nella stessa stanza di fronte alle persone, l'abbiamo fatto in privato una volta molti anni fa, ma è tutto. Il punto centrale di questo speciale è stare tutti insieme. E HBO Max è straordinariamente paziente", ha spiegato Kudrow.



Oltre ai sei membri del cast principale, la reunion di Friends presenta un sacco di guest star tra cui: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Friends: The Reunion e il video in cui Phoebe e Lady Gaga cantano insieme in Friends una famosa hit.