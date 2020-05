Friends, Lisa Kudrow distrutta: 'Non ho potuto salutare mia madre come avrei voluto'

Si è detto sin dai primi tempi di quest'emergenza che uno degli aspetti più terribili del coronavirus sia quello di non concedere ai parenti e agli amici dei malati di riservare un ultimo saluto ai loro cari vittime della pandemia: situazione da cui è stata in qualche modo colpita anche Lisa Kudrow, la Phoebe di Friends.

L'attrice ha infatti recentemente perso la madre e, nonostante le cause della morte non fossero riconducibili al COVID-19, le misure di sicurezza e le norme relative al distanziamento sociale hanno fatto sì che durante il funerale le manifestazioni d'affetto dovessero essere in qualche modo limitate.

"Anche se non c'era il lockdown e abbiamo potuto organizzare il funerale, non abbiamo dato l'ultimo saluto a mia madre come avremmo voluto. Ci siamo ritrovati a vivere quel momento in una situazione paradossale: da un lato c'era chi sosteneva che il virus non esistesse, dall'altro c'erano raccomandazioni sul distanziamento sociale" ha raccontato Kudrow.

"La cosa più difficile è stato chiedere al rabbino di ricordare a tutti i presenti di evitare gli abbracci, anche perché io e i miei fratelli avevamo passato le ultime ore con mia madre in ospedale e temevamo di poter essere stati contagiati in quell'ambiente" ha proseguito l'attrice.

