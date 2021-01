Friends: Lisa Kudrow ha già girato alcune scene della reunion del cast

Dopo aver discusso dei 5 momenti peggiori di Friends, vi segnaliamo questa intervista a Lisa Kudrow, famosa attrice interprete di Phoebe, in cui aggiorna i fan sullo stato dei lavori dell'attesa reunion del cast.

Lisa Kudrow ha partecipato al podcast di Rob Lowe intitolato "Literally! With Rob Lowe", rivelando le ultime novità riguardo lo stato dei lavori sulla reunion di Friends. Ecco il suo commento: "Ci sono diversi aspetti sulla vicenda, abbiamo già girato alcune cose. Ho filmato alcune scene, quindi è una cosa confermata perché ci stiamo già lavorando sopra".

Durante l'intervista l'attrice ha rivelato qualche dettaglio in più riguardo la puntata speciale, che andrà in onda in esclusiva su HBO Max, servizio streaming del network: "Non è un reboot, non c'è un copione, non saremo i nostri personaggi. Ci ritroveremo tutti insieme, ed è una cosa che non accade spesso e soprattutto non è mai successo davanti ad un pubblico dal 2004. Sarà fantastico".

La reunion sarebbe dovuta andare in onda lo scorso maggio, ma la pandemia di Coronavirus non ha permesso di girarla di fronte ad un pubblico, bloccando così i lavori. In attesa di scoprire la data di uscita della puntata, vi segnaliamo il nostro elenco con tutte le gag ricorrenti più famose di Friends.