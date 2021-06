Friends, Lisa Kudrow: 'Non ricordavo Smelly Cat, ho dovuto ristudiare gli accordi'

Uno dei momenti più apprezzati della Reunion di Friends è stato il siparietto musicale tra Lady Gaga e Phoebe che ha riportato in auge il brano Smelly Cat (in italiano: Gatto Rognoso), una delle maggiori "hit" dell'amatissima sit-com andata in onda tra il 1994 e il 2004.

Durante una recente apparizione al The Ellen DeGeneres Show, Lisa Kudrow ha parlato del suo incontro emotivo con Lady Gaga e ha rivelato di essere stata molto ansia per questa performance, tanto da aver dovuto imparare di nuovo daccapo la famigerata melodia.

"Ero davvero nervosa quando l'ho sentita per la prima volta. E poi mi sono preparata. Ho capito che dovevo imparare di nuovo 'Smelly Cat'. Ho accordato la mia chitarra e mi sono resa conto che non ricordavo gli accordi", ha ammesso l'attrice. "Tutti gli accordi per Smelly Cat erano lì" ha aggiunto la Kudrow. "Quindi grazie mondo, per aver postato gli accordi. Li ho studiati di nuovo, e poi la mia gola si è chiusa... ero così presa dal panico! Non riuscivo a tirar fuori niente! Non sapevo cosa sarebbe successo".

"Mi ha fatto quasi piangere", ha detto la Kudrow del momento in cui Lady Gaga l'ha ringraziata per aver interpretato Phoebe e per aver rappresentato persone diverse. "Questo mi ha sconvolto. Detto anche da lei, perché mio figlio era alle elementari, tutti i bambini ascoltavano Lady Gaga e lei per prima ha condiviso il messaggio di essere se stessi e di essere semplicemente se stessi stessi. È stato fantastico".

Tra l'altro, dopo la reunion, la LEGO ha lanciato un nuovo set di Friends. Naturalmente i fan della celebre sit-com non vedono l'ora di ricreare le iconiche ambientazioni della serie che ha letteralmente segnato un'epoca.