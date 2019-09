Friends, Lisa Kudrow sul perché ha avuto difficoltà a girare la terza stagione dello show

Dal risultato finale non si direbbe, ma girare una delle serie più popolari del panorama televisivo non è stata sempre una passeggiata. Lo racconta Lisa Kudrow, che durante la terza stagione di Friends sembrerebbe aver avuto qualche problemino con il suo personaggio.

Durante un episodio dello show di Kevin Nealon, Hiking with Nealon, la Kudrow avrebbe confessato di non essere particolarmente in sintonia con il suo personaggio nella serie, Phoebe Buffay, al punto da riscontrare particolare difficoltà nell'interpretarlo durante la terza stagione.

"Avevo già interpretato ragazze stupide in precedenza, ma non rappresentava chi ero veramente. Mi sentivo come se li avessi ingannati durante i provini. Fui l'unica che seppe come gestire il processo delle audizioni, ed è così che ottenni la parte. È questo che penso. Così dovetti lavorare davvero duro per essere Phoebe. E poi, verso la terza stagione, ho iniziato ad avere parecchie difficoltà" ha rivelato l'attrice.

Il consiglio per proseguire senza problemi è però arrivato dal collega Matt LeBlanc, interprete di Joey Tribbiani, che le avrebbe detto: "Ma sei tu. Rilassati. Ce la puoi fare. Hai interpretato questo dannato personaggio per tre anni! Stai semplicemente lavorando troppo. Questo è il tuo problema. Non hai bisogno di sforzarti così tanto. Rilassati".

E le parole di LeBlanc devono aver sortito il loro effetto, perché non solo Lisa Kudrow andò avanti per altri 7 anni nell'interpretare lo stesso personaggio (che a noi, più che stupido, sembra piuttosto eccentrico), ma il suo lavoro nella quarta stagione di Friends le valse anche un Emmy.

E altra piccola curiosità proveniente dal video (che trovate in testa alla notizia): la Kudrow, a quanto pare, non avrebbe mai visto neanche una puntata dello show! Come direbbe Rachel... Noooooo!

Il 2019 segna il venticinquesimo anniversario della serie, che per l'occasione sarà riproposta anche al cinema, e che vedrà addirittura l'uscita di un set LEGO ad essa dedicato.