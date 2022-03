Friends, Lisa Kudrow: 'Un reboot con altri attori? Credo che parteciperei'

Riuscite ad immaginare qualcuno che possa sostituire Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courteney Cox e Matthew Perry nei panni di Rachel, Ross, Joey, Phoebe, Monica e Chandler? Si tratterebbe di un rischio enorme: a mettere le mani su uno show iconico come Friends, si sa, si rischia di farsi davvero male.

Mentre Courteney Cox ammette di aver dimenticato di aver girato alcuni episodi della celebre sitcom, però, Lisa Kudrow si dice tutt'altro che contraria alla questione: l'attrice di Phoebe Buffay, a dirla tutta, ha dato l'ok ad un possibile reboot di Friends solo nel caso in cui venissero coinvolti dei protagonisti completamente nuovi.

"Non penso che ci sarà un reboot di Friends. Voglio dire, non con qualcuno di noi! Non che lo stiano scrivendo. Ma un reboot... Per il quale venissero ingaggiati dei nuovi attori? Io credo che parteciperei. Mi piacerebbe un sacco vedere come sarebbe una versione attuale della serie" sono state le parole con cui Kudrow ha dato il suo benestare all'eventualità di un progetto simile.

Cosa ne dite? Credete che un'operazione vagamente simile a quella portata avanti da How I Met Your Father sarebbe fattibile anche per Friends? Diteci la vostra nei commenti! Tornando alla serie originale, intanto, Jennifer Aniston ha ricordato di aver spaventato Brad Pitt con il suo sonnambulismo.