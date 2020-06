Friends, Lisa Kudrow ricorda: 'Ecco l'errore che Jennifer Aniston faceva sempre'

Nei giorni scorsi due protagoniste di Friends, Jennifer Aniston e Lisa Kudrow, sono state intervistate in coppia per Actors on Actors di Variety, raccontando il loro primo incontro sul set e abbandonandosi ai ricordi e agli aneddoti relativi ai dieci anni della celebre sitcom.

Nel corso della conversazione Jennifer Aniston, Rachel in Friends, ha dimostrato di avere una ottima memoria, ricordando ancora a distanza di decenni il look di Lisa Kudrow (Phoebe) e Courteney Cox (Monica) durante la prima lettura al tavolo dei copioni, e ha raccontato di una volta in cui rimase con la collega a rivedere ("come due nerd") i loro bloopers online.

Lisa Kudrow, dal canto suo, ha raccontato un divertente aneddoto legato al lavoro sul set, rivelando un simpatico "errore" che Jennifer Aniston non riusciva a non commettere. Durante le riprese, le ha ricordato, "avevi questa meravigliosa capacità: quando stavi per dire la battuta, facevi questa cosa adorabile scoppiando a ridere. Ti voltavi verso il pubblico e dicevi: Scusate, ma è troppo divertente."

Inevitabilmente, il discorso è caduto anche sull'attesissima reunion di Friends, progetto che ha subito dei ritardi a causa del Covid-19 ma che vedrà presto tutti i protagonisti di nuovo insieme su HBO Max. "Non vedo l'ora di farlo" ha detto Lisa Kudrow. "Davvero non vedo l'ora. Ma non sappiamo tutto al riguardo, questo bisogna dirlo."