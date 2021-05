Friends, Lisa Kudrow ricorda gli inizi: 'Credevo che la serie non sarebbe mai finita'

Ospite al Late Show di Stephen Colbert in vista dell'attesa reunion di Friends, in arrivo su HBO Max (negli USA) il prossimo 27 maggio, Lisa Kudrow ha ricordato i tempi in cui partecipò ad un provino per un ruolo minore nella sitcom ma non riuscì ad ottenere la parte.

"Oh sì. In quel momento ho pensato che non avrei mai più lavorato. E poi è successo una specie di miracolo" ha spiegato l'attrice. Una volta diventata protagonista, tuttavia, la Kudrow ha iniziato a credere che non avrebbe mai smesso di interpretare Phoebe. "Mentre ero in Friends, pensavo che avrei lavorato per sempre perché non c'era una fine in vista per la serie. Alla fine sono stati 10 anni, ma pensavo che sarebbe andata avanti per sempre. Sicuramente un sacco di fan ancora sperano che io avessi ragione."

Durante la chiacchierata, l'attrice ha anche raccontato che, durante la sua audizione per il ruolo di Phoebe, ad un certo punto pensò di essere più adatta per interpretare Rachel, ovvero la parte che poi sarebbe andata a Jennifer Aniston. "Quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, e stavo per fare il provino per Phoebe, ho visto le pagine di Rachel e ho pensato 'Oh, è come una JAP di Long Island, potrebbe essere divertente. Posso identificarmi molto di più con lei' - ha aggiunto - Ma loro hanno detto che ero più adatta per Phoebe".

