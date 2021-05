Friends, Lisa Kudrow rivela quale personaggio avrebbe voluto interpretare

Nessuno di noi potrebbe immaginare Phoebe Buffay interpretata da qualcuno che non sia Lisa Kudrow, eppure l’attrice immaginava per lei un ruolo completamente diverso nella comedy della NBC quando ha fatto il provino.

Partecipando al Late Show con Stephen Colbert, Kudrow ha ricordato: "Quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta e stavo per fare un provino per Phoebe, ho letto la storia di Rachel e ho detto, 'Ooh, è come una principessa ebrea di Long Island. Potrebbe essere divertente! Posso identificarmi di più con quello. Ma loro hanno detto, 'No, no, Phoebe.'"



Per coincidenza, Kudrow ha fatto un quiz su Buzzfeed per scoprire a quale personaggio di Friends assomigliava di più, e il risultato rispecchiava esattamente con la sua idea iniziale.



"Pensavo di rispondere a domande che mi avrebbero portato da Phoebe", ha detto. "Tipo: Colore preferito? Giallo! Con chi vorresti uscire? SpongeBob! Ma alla fine diceva solo 'Rachel'" ha detto l'attrice.



Durante la sua apparizione nello show, Kudrow ha anche fornito alcuni dettagli dell'attesissima reunion di Friends di cui è stato diffuso il primo trailer.



"Erano passati 17 anni dal nostro ultimo episodio, e non siamo stati tutti nella stessa stanza da circa 5 o 6 anni, poi il COVID ha ritardato la reunion così tanto che è stato emozionante e hanno ricostruito tutti i set. Penso che dovevamo essere entusiasti di vedere il set, e tutti lo erano tranne me perché volevo vedere le persone".



È stata un'esperienza "elettrizzante" e "un po' emozionante" per Lisa Kudrow essere nella stessa stanza con i suoi co-protagonisti di Friends: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer per le riprese dell'episodio della reunion.



Colbert ha chiesto poi all'attrice se ha avuto paura del fatto che ci sarebbe stato un momento in cui non avrebbe lavorato dopo la fine dello show:



"Mentre ero in Friends, pensavo che avrei lavorato per sempre perché non c'era una fine in vista per questo spettacolo". Quando Colbert ha sottolineato che la sitcom è andata in onda per dieci anni, Kudrow ha dichiarato: "Pensavo che potesse andare avanti per sempre".



Probabilmente ogni fan di Friends sperava che lo show andasse avanti per sempre ma tutte le cose belle hanno una fine e quella di Friends è avvenuta nel 2004, questa attesa reunion renderà omaggio all'eredità dello show diventato ormai uno dei più amati di sempre nella storia della tv.



Friends: The Reunion andrà in onda su HBO Max il prossimo 27 maggio ma non è ancora chiaro dove potremo vedere la reunion di Friends in Italia.