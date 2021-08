Friends: che fine fa la mamma di Phoebe? L'incredibile buco di trama dello show!

Ogni personaggio principale di Friends ha avuto una vita familiare complicata, ma Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) si aggiudica il premio per il retroscena più drammatico e intenso.

La ragazza, infatti, scopre improvvisamente che sua madre non era la madre naturale, e una volta passato lo shock iniziale, ha iniziato a costruire una relazione con la sua vera madre che, nel corso dello show, scomparve misteriosamente.

Creato da David Crane e Marta Kauffman, Friends ha debuttato su NBC nel 1994 e si è concluso nel 2004 dopo dieci stagioni di successo e molti alti e bassi nella vita dei suoi personaggi principali. Quello riguardante la madre di Phoebe, in effetti, è uno dei buchi di trama più grossi dell'intero spettacolo.

Friends ha seguito un gruppo di giovani adulti che vivevano a New York City e facevano del loro meglio per destreggiarsi tra le loro vite personali, sociali e professionali, il tutto affrontando anche tutto ciò che l'età adulta si è presentata loro. Tra questi c'era Phoebe, una massaggiatrice e musicista autodidatta che era anche la più eccentrica del gruppo. La ragazza aveva una sorella gemella, Ursula, con la quale non aveva una vera relazione, e una vita familiare molto interessante ma triste. Per anni, Phoebe ha creduto che sua madre fosse Lily, quando in realtà era una delle amiche più care dei suoi genitori.

Anche la madre naturale di Phoebe si chiamava Phoebe, ed era abbastanza ovvio che fosse lei la vera madre perché caratterialmente era identica alla figlia. Le due hanno iniziato a costruire un buon rapporto e la madre era al suo fianco anche quando non riusciva a decidere se essere disponibile per suo fratello, Frank Jr., o no, ma dopo è praticamente scomparsa.

Che fine ha fatto la madre di Phoebe?

Phoebe Abbott era un'amica intima di Lily e Frank Buffay, il padre di Phoebe. I tre avevano una relazione che ha portato Phoebe a rimanere incinta. Dopo aver dato alla luce Phoebe e Ursula, ha lasciato Frank e Lily, e hanno cresciuto le ragazze insieme - fino a quando Frank se ne è andato. Anni dopo, Lily si suicidò, il patrigno delle ragazze andò in prigione e finirono per strada. Ovviamente, Phoebe voleva saperne di più sui suoi genitori, e così ha viaggiato per incontrare Phoebe Abbott, che pensava fosse solo un'amica di famiglia. Una volta lì ha appreso che Phoebe era la sua madre naturale (e Ursula lo sapeva da molto tempo).

L'ultima apparizione di Phoebe Abbott è stata quando Phoebe stava cercando di decidere se aiutare suo fratello e sua moglie o no, e così Abbott ha cercato di mostrarle quanto fosse difficile rinunciare a un bambino, ma Phoebe ha comunque aiutato suo fratello. Le due Phoebe rimasero in contatto dopo di ciò, e lei fu casualmente menzionata due volte, ma non apparve mai più, nemmeno al matrimonio di Phoebe. Nell'episodio della stagione 10 "Cerimonia sotto la neve", durante la cena di prova, Phoebe ha detto "Voglio prendermi un momento per menzionare mia madre, che non è potuta essere qui" prima di precipitarsi da Monica. L'assenza di Abbott potrebbe essere giustificata in una certa misura in quanto il matrimonio è finito per svolgersi in strada, fuori Central Perk, dopo una bufera di neve.

Dietro le quinte, tuttavia, potrebbe esserci stata una spiegazione diversa. Phoebe Abbott è stata interpretata da Teri Garr, a cui è stata diagnosticata la sclerosi multipla nel 2002, una malattia che le rendeva difficoltoso un eventuale ritorno in Friends oltre che ad altri impegni cinematografici e televisivi che aveva all'epoca. O potrebbe anche essere che gli scrittori di Friends non abbiano prestato molta attenzione alla usa continuità nella storia di Phoebe e si siano legittimamente dimenticati della sua madre naturale.

Voi vi ricordate la storia della madre di Phoebe? Vi abbiamo recentemente raccontato chi è il personaggio più amato di Friends e qualora aveste un po' di nostalgia dello show, recentemente c'è stata una reunion per ricordare i vecchi tempi di Friends di cui vi abbiamo scritto una recensione.