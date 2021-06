Friends, matrimonio annullato per Matthew Perry: 'Certe volte le cose non funzionano'

La vita sentimentale di Chandler, dopo un po' di disavventure nel corso delle prime stagioni, diventa forse la più stabile e felice tra quelle toccate ai protagonisti di Friends: non si può dire lo stesso di quella del suo interprete Matthew Perry, che in queste ore ha annunciato l'annullamento del suo fidanzamento.

Lo scorso novembre l'attore, che secondo alcune voci avrebbe alzato un po' il gomito prima della reunion di Friends, aveva infatti avanzato una proposta di matrimonio alla manager letteraria Molly Hurwitz, 29 anni, sua compagna già da un po' di tempo.

Le nozze, stando a quanto comunicato dallo stesso Perry, sono però state annullate in seguito al deteriorarsi per motivi non precisati della relazione tra i due: "Certe volte le cose non funzionano, e questa è una di quelle volte. Auguro il meglio a Molly" sono state le parole con cui la star di Friends ha voluto annunciare il dietrofront sul matrimonio.

Perry, ricordiamo, non è mai stato sposato: in passato l'attore ha però fatto parlare di sé grazie alle sue storie con colleghe come Lauren Graham e Julia Roberts, mentre dal 2006 al 2012 ha avuto luogo la sua relazione più duratura, quella con l'attrice Lizzy Caplan. Tornando alla celebre sitcom che lanciò la carriera di Matthew Perry, intanto, scopriamo insieme che fine ha fatto l'indimenticabile Paolo di Friends.