Friends: Matthew Perry augura buona Pasqua con il costume da coniglio rosa

Vi ricordate quella puntata a tema Halloween in cui i protagonisti di Friends si travestono nelle maniere più improbabili per partecipare alla festa organizzata da Monica? Matthew Perry non poteva non usare una gif relativa all'episodio per gli auguri di buona Pasqua, dato che nell'occasione sfoggiava un ridicolo costume da coniglio pasquale.

"Buona Pasqua! Da questo grande attore drammatico", ha scritto su Instagram. La sua espressione nei panni del coniglio rosa non può che confermare la sua vena drammatica... Chandler Bing è sempre stato il più incline all'ironia, usata spesso come arma di difesa nelle situazioni difficili, e anche l'attore che lo ha interpretato non sembra essere da meno.

Nella puntata, la sesta della stagione 8, Chandler si ritrova a vestire il buffo costume a causa di un disguido, mentre Monica interpreta Catwoman, Phoebe Supergirl e Ross una sorta di patata gigante/satellite (che prevede un gioco di parole sullo Sputnik). Joey, invece, si veste con l'abbigliamento tipico di Chandler per prenderlo in giro, e Rachel... beh Rachel è vestita di tutto punto perché non rinuncia mai alla moda e ai vestiti costosi. Alla fine Chandler e Ross competono in una lunga gara di braccio di ferro ed è qui che il personaggio interpretato da Perry esibisce le espressioni più esilaranti.

Un evergreen che non poteva mancare negli auguri di Pasqua 2020, soprattutto ora che i vari attori si sono lanciati sui social. Il cast si è inoltre connesso su Zoom per riprogrammare la reunion di Friends, che purtroppo non sarà disponibile al lancio su HBO Max.