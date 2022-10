Friends, Matthew Perry sulla sua dipendenza: 'Jennifer Aniston mi è stata davvero vicino'

Siamo ormai tutti a conoscenza del difficile passato di Matthew Perry, l'amatissimo Chandler Bing di Friends, che sul set dell'iconica serie tv ha dovuto affrontare non pochi problemi.

Parlando con la giornalista di ABC News Diane Sawyer in un trailer che anticipa la sua intervista del 28 ottobre, la star ha confermato i problemi con l'alcolismo di cui era vittima nel periodo delle riprese della sitcom, e ha rivelato che una persona in particolare ha cercato di aiutarlo per risolvere il suo problema: Jennifer Aniston.

"Immagina quanto sia stato spaventoso per me quel periodo", ha raccontato l'attore. «È stata lei [Jennifer] la persona che più mi è stata vicina. Le sono davvero grato per questo”.

Matthw Perry arriverà prossimamente nelle librerie con il suo nuovo libro "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir", nel quale l'attore parlerà della sua dipendenza e di molto altro ancora. Nella clip, vediamo inoltre la star che dice: "prendevo 55 Vicodin al giorno", oltre a metadone, Xanax e a un litro intero di vodka. "All'epoca sarei dovuto essere in giro a brindare per la città", ha raccontato. Invece, "Ero in una stanza buia ad incontrare spacciatori di droga, e completamente solo".

Per salutarvi, vi lasciamo con la recente intervista di Matthew Perry sulla sua dipendenza e con la nostra recensione di Friends: The Reunion.