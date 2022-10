Friends, Matthew Perry:'Ho avuto una cotta per Jennifer Aniston'

Matthew Perry ha rilasciato un'intervista a GQ in occasione dell'uscita del suo libro di memorie, Friends, Lovers and the Big Terrible Things, e nel corso della chiacchierata con il magazine ha confessato di aver avuto in passato una cotta per la collega di Friends, Jennifer Aniston. Ecco il racconto di Perry.

"È stata una cotta divertente che non è mai stata presa sul serio a causa di un assurdo disinteresse da parte sua. E non è che mi struggessi ardentemente per lei. Pensavo solo che fosse bella e fantastica e quindi ho avuto questa specie di cotta da ragazzino. E poi è svanita. Dopo che si è sposata ho pensato 'Beh, ecco fatto, sto per porre fine a questa cotta qui e ora'". Nel libro Perry racconta anche la liaison con Julia Roberts, che partecipò nella seconda stagione ad un episodio di Friends.



Jennifer Aniston fu sposata dal 2000 al 2005 con Brad Pitt e Matthew Perry afferma di non aver mai parlato alla collega della sua cotta.

In questi giorni stanno emergendo diverse dichiarazioni di Matthew Perry, la maggior parte di esse incluse nel memoir dell'attore che uscirà nelle librerie in questi giorni.



Nelle ultime ore hanno fatto scalpore alcune frasi shock di Matthew Perry nei confronti di Keanu Reeves inserite nel libro; l'attore si è prontamente scusato pubblicamente con il collega per quanto emerso dal memoir.