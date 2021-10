Friends, Matthew Perry lancia la sua autobiografia inedita: i dettagli

La star Matthew Perry scoperchierà il vaso di Pandora sulla sua vita in un'autobiografia inedita. Flatiron Books, divisione di Macmillan, ha acquisito i diritti di prelazione globali, evitando che finissero al centro di un'asta, raggiungendo un accordo economico. Il memoir verrà pubblicato nell'autunno 2022.

Perry è conosciuto in tutto il mondo per essere uno dei protagonisti della sit-com Friends, nella quale per dieci anni ha interpretato il ruolo di Chandler Bing.

Recentemente ha partecipato all'attesa reunion con il resto del cast, Friends: The Reunion, per HBO Max. Nei giorni scorsi il cast ha ricordato James Michael Tyler, l'interprete di Gunther, scomparso a soli 59 anni.



Nel libro Perry porterà i lettori dietro le quinte e sul palcoscenico della serie, aprendosi alle sue personali lotte contro le dipendenze. Sarà un libro spontaneo e consapevole di sé, raccontato con il suo caratteristico umorismo. Perry descriverà in maniera vivida la sua battaglia di una vita contro la malattia e cosa l'ha alimentata nonostante la fortuna di essere una star famosa in tutto il mondo.



Si tratta della prima pubblicazione di uno dei protagonisti di Friends. Oltre a recitare nella sit-com prodotta da Warner Bros. tra il 1994 e il 2004, Perry ha preso parte a show quali Studio 60 on the Sunset Strip, Mr. Sunshine e The Odd Couple, oltre a recitare in The Good Wife e The Good Fight.



Megan Lynch, editor di Flatiron Books, si occuperà del libro:"Abbiamo bisogno di umorismo, abbiamo bisogno di catarsi e abbiamo bisogno di essere d'accordo su qualcosa. E la straordinaria storia di Matthew, raccontata con la sua inimitabile voce, è quella cosa. Il libro di Matthew ha un potenziale senza rivali per unire le persone, il che è particolarmente galvanizzante in questo momento, un momento di isolamento e divisione".



Su Everyeye potete recuperare la recensione di Friends: The Reunion.