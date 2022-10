Friends, Matthew Perry:'Lasciai Julia Roberts prima che lo facesse lei'

Nella sua autobiografia in uscita ad inizio novembre, la star di Friends Matthew Perry approfondisce la partecipazione di Julia Roberts nella celebre sit-com e la breve relazione con la star di Pretty Woman. L'attore racconta in particolare le circostanze che portarono la coppia a concludere la loro frequentazione.

Julia Roberts partecipò al tredicesimo episodio della seconda stagione di Friends, Il grande Marcel (seconda parte), nel ruolo di Susie, un'ex compagna di classe di Chandler (Perry) che si finge interessata al solo scopo di vendicarsi degli scherzi subiti durante il periodo scolastico.



Nel suo libro Matthew Perry racconta:"Le era stato offerto l'episodio post-Super Bowl nella seconda stagione ma lei avrebbe fatto lo show solo se avesse potuto essere nella mia trama. Lasciamelo ripetere ancora 'avrebbe fatto la serie solo se fosse stata nella mia trama' (Stavo passando un buon anno o cosa?). Ma prima dovevo corteggiarla" scrive l'attore nel libro.



Perry a quel punto avrebbe inviato più di tre dozzine di rose all'attrice, scrivendole:"L'unica cosa più eccitante di te che reciti nella serie è che finalmente ho una scusa per mandarti dei fiori". Julia Roberts tuttavia fu irremovibile ma disse a Perry che avrebbe accettato soltanto se lui le avesse spiegato la fisica quantistica. Una richiesta bizzarra. Matthew Perry decise di scriverle un articolo sull'argomento:"Le inviai un articolo sulla dualità onda-particella, il principio di indeterminazione e l'entanglement, soltanto in parte metaforico". Da quell'articolo Perry guadagnò la partecipazione dell'attrice e... dei bagel:"Un sacco di bagel. Perché no? Era Julia Roberts".

Matthew Perry e Julia Roberts nel 1996 iniziarono a frequentarsi ma l'attore spiega i motivi che portarono alla rottura:"Era troppo per me. Ero costantemente convinto che avrebbe rotto con me. Perché non avrebbe dovuto? Non ero abbastanza, non sarei mai stato abbastanza. Ero a pezzi e non una persona da amare. Invece di affrontare l'agonia di perderla ho rotto con la bella e brillante Julia Roberts. Non riesco a descrivere l'espressione confusa sul suo viso".



Nel libro Matthew Perry ringrazia Jennifer Aniston per averlo aiutato nel periodo in cui era vittima delle dipendenze.