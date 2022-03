Friends, Matthew Perry pronto a rivelare le cause della rottura con Matt LeBlanc?

L'allontanamento tra Joey e Chandler è sicuramente uno dei momenti più tristi di Friends: i personaggi di Matthew Perry e Joey LeBlanc sono palesemente nati per vivere in simbiosi, ma nella vita reale il rapporto tra i due attori sembrerebbe aver preso una strada decisamente diversa rispetto a quella seguita dallo show.

Secondo quanto rivelato da alcune fonti interne, l'uscita dell'autobiografia di Matthew Perry il prossimo novembre potrebbe far luce sulla rottura del rapporto tra le star di Chandler e Joey avvenuta nel periodo successivo alla chiusura della celebre sitcom.

L'autobiografia di Perry s'intitolerà Friends, Lovers and the Big Terrible Thing e, stando alle parole degli insider, dovrebbe rivelare in che modo la decisione di LeBlanc di prender parte allo spin-off di Friends Joey, andato in onda tra il 2004 e il 2006 e incentrato sulle vicende della famiglia Tribbiani, abbia inevitabilmente incrinato i rapporti tra l'attore e il resto del cast, evidentemente contrario alla messa in onda dello show (che, come sicuramente ricorderete, riscosse scarsissimo successo di ascolti e critica).

Indiscrezioni che andranno ovviamente confermate o smentite all'uscita del libro, ma una cosa è certa: all'esordio dell'autobiografia di Matthew Perry ci saranno parecchie cose di cui parlare! Recentemente, d'altronde, la stessa Jennifer Aniston ha ammesso di aver paura dell'uscita del memoir del suo collega.