Friends, Matthew Perry svela il motivo per cui non ha mai guardato la serie

In una nuova intervista con la CBC, Matthew Perry ha rivelato una cosa che i fan di Friends sono curiosi di sapere da tempo: perché l'attore non ha mai guardato la sit-com della NBC? Molti attori si rifiutano di guardare il proprio lavoro, ma la serie è stata così importante negli ultimi trent'anni che è quasi impossibile evitare di guardarla.

Con la sua autobiografia ancora saldamente al vertice delle classifiche di vendita, Friends, amanti e la Cosa Terribile, Perry ha parlato di questo motivo durante l'intervista, sottolineando che ruota intorno ai problemi di dipendenza che ha combattuto durante gli anni in cui hanno girato la serie. "Prendevo 55 Vicodin al giorno, pesavo 58 kg, ero in Friends che veniva guardato da 30 milioni di persone - e questo è il motivo per cui non posso guardare lo show, perché ero brutalmente magro", ha detto.

L'attore ha osservato che poteva dire con quale sostanza stava lottando in quel momento in base al suo aspetto in ogni episodio. "Non guardavo la serie, e non l'ho mai guardata, perché potrei dire: 'alcool, oppiacei, alcool, cocaina'", ha dichiarato l'attore a proposito di quando provò a guardare un episodio. "Lo potevo capire stagione per stagione solo dal mio aspetto. Ecco perché non voglio guardarlo, perché vedo solo quello".

Perry ha poi sottolineato che solo perché non ha mai visto Friends non significa che non lo farà mai. Infatti, ha tutta l'intenzione di guardare lo show ora che è diventato un successo tra gli spettatori più giovani grazie allo streaming.

"Penso che inizierò a guardarlo, perché è stato davvero incredibile vederlo toccare i cuori di diverse generazioni", ha detto. "È diventata una cosa importante e significativa. È stato molto divertente e tutte le persone sono state gentili. Mi sono troppo preoccupato per questo, e adesso voglio guardare Friends anche io".

Dal libro di Perry sono emersi anche i dettagli della relazione con Julia Roberts e della sua cotta per Jennifer Aniston.