Friends: le migliori stranezze di ogni protagonista

Tutti i personaggi di Friends hanno tratti di personalità unici che li distinguono l'uno dall'altro, ma anche nel panorama delle varie sitcom televisive. Gli scrittori hanno fatto un ottimo lavoro nel caratterizzarli e le loro specificità li rendono ben sviluppati e realizzati agli occhi del grande pubblico.

Così come avviene nella vita reale, i personaggi hanno stranezze buone e cattive. Considerando le prime, queste li rendono particolarmente divertenti e memorabili. Ecco quindi le migliori stranezze di tutti i protagonisti dello spettacolo.

Chandler Bing è estremamente razionale

Non è mai facile per qualcuno ammettere i propri difetti, ma Chandler non ha problemi a essere onesto sui suoi punti di forza e di debolezza. Può anche essere troppo duro con se stesso, ma lo spettacolo lo fa esagerare per scopi comici. È naturale sentirsi in imbarazzo, ed è questo che rende così peculiare la tendenza di Chandler a gridare al mondo i suoi difetti. Tuttavia, il riconoscimento è il primo passo verso l'auto-miglioramento.

Monica Geller è una maniaca della pulizia

Sebbene agli altri personaggi piaccia prenderla in giro per questa caratteristica, essere puliti e organizzati è una grande qualità da avere. L'ordine è sempre una nota positiva, tuttavia Monica vuole che tutta sia immacolato. La ragazza trova davvero divertente pulire, il che, in un certo senso, la rende davvero unica.

Phoebe Buffay scrive canzoni esilaranti

Anche se le sue canzoni potrebbero sembrare brutte, sono una delle cose più divertenti del personaggio di Phoebe. I suoi testi non sono profondi e suonare la chitarra non è il suo forte, ma i clienti del Central Perk sembrano sempre divertiti. La musica seria sull'amore e sul dolore può essere trovata accendendo la radio, ma solo Phoebe Buffay canta di gatti puzzolenti.

Ross Geller ama sposarsi

Se Ross sia o meno un buon marito è un dibattito tra i fan, ma ha la mentalità di un romantico senza speranza. Mettendo da parte l'intera trama del "eravamo in pausa", Ross vuole impegnarsi con una donna e darle tutto. È stato sposato diverse volte, il che rende chiaro che sta cercando qualcuno con cui sistemarsi. Tuttavia, la vera ragione per cui è la migliore stranezza di Ross è che lo spettacolo ha un modo così esilarante di esagerare che rende questa peculiarità davvero divertente.

Joey Tribbiani è un coccolone

Joey ha molte stranezze, ma il suo amore per le coccole è il migliore e il più sottovalutato. Joey viene sempre visto coccolare le ragazze, ma arriva anche a implorare Ross di farsi coccolare durante i sonnellini perché questo lo rende ben riposato. Anche quando è seduto sulla sua sedia da solo, Joey ha Huggsy, il suo "amico pinguino della buonanotte" a cui aggrapparsi.

Rachel Green è sempre solare e spiritosa

Di tutti i personaggi, Rachel ha le citazioni migliori in Friends. Le sue battute sono imbattibili e quelle più divertenti sono sempre diretti a Ross. L'arguzia di Rachel è stata una caratteristica sorprendente, ma divertente, che ha sviluppato durante la serie.

