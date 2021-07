Friends e il mistero della porta: tutte le incongruenze sulla serratura

Friends è una delle commedie televisive più amate di sempre, ma non è immune da errori e incongruenze a causa dei numerosi episodi andati in onda in ben 10 anni. Se nel corso delle varie stagioni cambiano i racconti e i ricordi relativi al passato familiare dei sei amici, c'è un curioso dettaglio che riguarda "il mistero della porta".

Una caratteristica peculiare di Monica è quella di voler molto bene ai suoi amici, ma di tenere molto anche ad altre cose come la puntualità. Per quanto i suoi amici siano importantissimi per la sua vita, esige da loro il massimo rispetto degli appuntamenti.

Nonostante tutti siano consapevoli di questa particolarità della compagna di avventure, Rachel, Phoebe, Joey e Ross decidono di dare priorità ai loro impegni e arrivare in ritardo alla cena del Ringraziamento per la quale Monica e Chandler avevano cucinato tutto il giorno impegnandosi particolarmente. L'episodio in questione, facente parte della decima stagione, prende il nome proprio di Tutti in ritardo.

La coppia, quindi, infuriata decide di non lasciarli entrare e chiude a chiave la porta. Si tratta di un comportamento molto raro in Friends, visto che la porta è quasi sempre aperta e gli amici possono entrare quando e come vogliono. I ragazzi, quindi, restano fuori ma più passa il tempo più aumenta la fame, in particolar modo a Joey.

È proprio in questo caso che arriva l'incongruenza: Rachel si ricorda di avere a portata di mano le chiavi dell'appartamento che aveva lasciato anni prima ed entrano. Questo, però, è impossibile perché mentre Monica e Chandler erano in viaggio di nozze, la porta era stata buttata giù dai pompieri e sostituita con una nuova per colpa di Phoebe e Joey. Proprio questa volta era stata cambiata anche la serratura.

Ricordavate di questo evento? In ogni caso, proprio perché i protagonisti di Friends sono 6, è stata fatta una classifica in ordine di gradimento da parte del pubblico.